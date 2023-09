Lautaro: “Orgoglioso di essere il Capitano, daremo il massimo”

Lautaro Martinez ha parlato nella conferenza stampa prima alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. Queste le sue parole:

Su Thuram

Thuram è un ragazzo giovane, ha la mia età ed è appena arrivato in un Campionato nuovo che non conosceva. Sta imparando e ci darà un grandissima mano perché ha molta qualità e forza. Sono molto contento di giocare con lui so che ci aiuterà tantissimo

Sulla Real Sociedad

Mi sento bene con la mia squadra, a prescindere da contro chi giochiamo. Cerchiamo sempre di fare bene, prendendo meno rischi possibili. Sono contento perché siamo in un buon momento, abbiamo iniziato la stagione come volevamo. È un rivale interessante con giocatori di grande livello. Dovremo stare attenti alla loro aggressività.

Sulla Champions League

Siamo una squadra nuova con tanti nuovi arrivi. Sono contento con il lavoro che stiamo facendo. sarà una stagione lunghissima ma sono soddisfatto di come siamo partiti. Non so quello che succederà ma so che con l’allenatore e i miei compagni lavoreremo per fare il massimo, questo posso garantirlo.

Sul ruolo di Capitano

Il rapporto è quello di sempre. Ho cercato dal primo giorno di dare il massimo e di collaborare coi miei compagni. Cerco di imparare da ognuno di loro, che siano giovani o con più esperienza. Questo è il mio modo di lavorare, penso si possa imparare da chiunque. Per questo sono contento di essere in questa squadra e di esserne Capitano. È motivo di orgoglio e sono contento perché tutti lavorano come vuole il mister

Sul contratto

Io parlo sempre nel corto, non guardo al futuro. Ora posso dirti che sono molto contento, felice di essere all’Inter e di giocare con questa maglia e questi tifosi. Ora però sono concentrato sulla partita di domani e poi sulla prossima.