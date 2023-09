Inzaghi: “Asllani è pronto, crediamo in lui: domattina deciderò”

Simone Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Inter. Queste le parole del tecnico nerazzurro.

Sulla Real Sociedad

Cominciamo contro una squadra forte in un campo difficile. Era una delle migliori squadre in quarta fascia assieme al Newcastle, una di quelle che avrei evitato. Ci tocca giocare contro di loro, sapendo che sarà dura. È una squadra molto organizzata, con un allenatore che è qua da tanto. Lo sorso anno li abbiamo visti con la Roma dove giocavano diversamente da ora. Abbiamo molto rispetto perché hanno giocatori di enorme qualità, dovremo fare una grande partita. Sappiamo però che avremo i nostri tifosi con noi.

Su Calhanoglu

Calhanoglu è un’assenza importante. Mancherà anche Cuadrado e Sensi perché non è in lista UEFA. Avendo tante partite ravvicinate, oltre che alla Nazionale, dovrò cambiare qualcosa. Abbiamo deciso di tenere Asllani con noi nonostante quest’estate fosse molto richiesto crediamo molto in lui.

Su Asllani

Ha già giocato partite importanti ed è pronto per giocare partite come questa, come d’altronde lo è tutta la squadra. Dopo il riscaldamento muscolare di domattina prenderò una decisione. I miei giocatori non sanno chi giocherà domani, poi è chiaro che bene o male ho in testa la formazione di domani.

Sul Derby

Sappiamo che è stata una notte magica, difficile da dimenticare. Il punto è che ora è il passato e nel calcio non puoi guardare indietro. Ora conta la Champions League e la Real Sociedad che torna giocare questa coppa davanti ai suoi tifosi e vorrà fare bene.

Sulla Champions dello scorso anno

Abbiamo avuto un percorso intenso. Abbiamo fatto due anni importanti in Champions. Lo scorso anno la finale ci ha dato qualcosa di speciale. L’abbraccio con i tifosi non posso dimenticarlo facilmente. La sera del Derby, col Porto o col Benfica sono state serate indimenticabili. Senza dimenticare il girone dove tutti ci davano per spaccisti. I ragazzi sanno che mettendo il noi davanti all’io possiamo ripeterci.