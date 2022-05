Inter, nuovo settlement agreement con la UEFA: cosa succede

Cos'è il settlement agreement e cosa potrebbe cambiare per l'Inter?

Il settlement agreement sarà firmato: "a causa della FFP disavanzo di pareggio che abbiamo registrato nel periodo di monitoraggio che copre i periodi di riferimento 2018, 2019, 2020 e 2021 – si legge nei documenti – . Un disavanzo di pareggio è previsto anche per il periodo di riferimento che termina a giugno 2022 e già comunicato alla UEFA. Secondo le nostre evidenze, la stessa situazione vale per un certo numero di altri club in Italia e in Europa che hanno registrato un deficit di pareggio FFP misurato secondo le regole attuali”.

Nel 2015, l'Inter aveva già firmato un settlement agreement con l'UEFA: in pratica, come spiega sempre il portale Calcio e Finanza, si tratta di di una sorta di “patteggiamento” tra il singolo club e l’Uefa in caso di superamento degli obblighi economici fissati dal FPF, in un accordo che prevede per la società una serie di paletti da rispettare sia in termini economici che in termini sportivi. C'è però da capire quali sazioni il nuovo regolamento del FPF preveda e in che termini per quello che riguarda il settlement agreement.