Carnevali: “Pinamonti? Lo vorremmo. Nessuna offerta ufficiale per Scamacca”

Le parole dell'a.d. del Sassuolo

Insieme a Marotta (che ha detto cose molto importanti sul mercato Inter ), all'evento L'Amico Atletico, era presente anche l'a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali . Il dirigente dei neroverdi ha risposto, come Marotta, ad alcune domande sul mercato.

In particolare, su ipotetico arrivo di Pinamonti, Carnevali ha detto: "Credo sia difficile, è diventato un giocatore importante che può ambire anche a club più importanti, ma soprattutto ha un valore di mercato per noi non accessibili. Credo sia complicato, anche se lo vorremmo molto volentieri perché è tra i giocatori più importanti nel suo ruolo".