Marotta: “Perisic voleva la Premier. Dybala e Lukaku? Abbiamo giocato d’anticipo”

Le parole del CEO Sport nerazzurro

In occasione dell'evento "L'Amico Atletico" di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, si è fermato ai microfoni di Sky Sport per commentare il mercato della squadra nerazzurra. Inevitabile un commento alle voce su Dybala e Lukaku: "Da parte nostra non c'è nessuna ansia, non dobbiamo le cose in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà".