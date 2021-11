Inter-Shakhtar Donetsk, arbitrerà il romeno Haţegan: i precedenti

Sono stati appena assegnati gli arbitri della quinta giornata di Champions League

Neanche il tempo di festeggiare i primi tre punti maturati in uno scontro diretto in questa stagione e il -4 in classifica rispetto a Napoli e Milan, che l' Inter ha già spostato tutte le proprie energie sulla sfida di mercoledì. Un match nel quale i nerazzurri sono necessariamente chiamati alla vittoria dinnanzi alla possibilità di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League con un turno d'anticipo, risultato che dalle parti di Appiano Gentile manca ormai da dieci anni.

Per quanto riguarda i precedenti del fischietto romeno con i nerazzurri, sarà la terza direzione in assoluto. Haţegan ha già incrociato l'Inter nell'edizione della Champions League 2018/2019 (Barcellona-Inter 2-0) e in Europa League nella stessa stagione (Inter-Eintracht Francoforte 0-1). Due precedenti non favorevoli che Simone Inzaghi spera di poter ribaltare già nel prossimo match contro la squadra ucraina.