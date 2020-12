Inter-Shakhtar Donetsk, Marotta (Sky): “Eriksen? Le scelte di Conte sono insindacabili. L’Inter gioca per i massimi obiettivi”

A San Siro tra pochi minuti l’Inter si giocherà la qualificazione alla seconda fase della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri hanno a disposizione soltanto la vittoria, con un orecchio a Madrid.

Poco prima del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato il CEO Sport nerazzurro Giuseppe Marotta: “Il risultato per noi stasera è uno solo: la vittoria. La speranza è che altrove succeda qualcosa di positivo per noi. Il nostro obiettivo è quello di crescere, lo stiamo facendo anche se in alcuni momenti lo facciamo lentamente ma ci sono tanti fattori condizionanti elencati varie volte. Essere qui a giocarci la qualificazione è importante. Il nostro cammino continua stasera”.

ERIKSEN – “Quando un giocatore va in campo, come Barella, è nelle condizioni migliori per dare quello che gli viene richiesto. Ha dato disponibilità totale. Diventa stucchevole dare le stesse risposte. Ci sono giocatori che nell’arco di una partita risultano importanti sia all’inizio che durante. Bisogna valutare tutto insieme. La rosa è importante ed i giocatori diventano funzionali quando lo ritiene l’allenatore. Conte lo fa nell’interesse loro e del club. Massimo rispetto per Eriksen, professionista esemplare, ma le decisioni di Conte sono incontestabili”.

PERCORSO – “Questo ciclo è iniziato con nuovi giocatori e di Conte. C’è un insieme di situazioni che portano ad avere un percorso evolutivo più lento rispetto ad altre squadre più collaudate. E’ scontato che l’Inter gioca per raggiungere i massimi obiettivi. La scorsa stagione è terminata con risultati eccellenti, quest’anno in campionato siamo competitivi. Vogliamo continuare in Champions. Non è facile ottenere risultati esponenziali come un verdetto finale”.

MERCATO – “Qualificazione? Le valutazioni possono essere due: a gennaio non è facile trovare giocatori che possano dare qualità maggiore. La seconda è che c’è anche una contrazione economico-finanziaria ma vale per tutti i club che sono in difficoltà. E’ impossibile fare operazioni pesanti. Poi bisogna essere bravi a cogliere le opportunità che si presentano e siamo attenti”.

