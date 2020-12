Gara speciale per Lautaro Martinez. Come riportato da Opta, quella contro lo Shakhtar è la partita numero 100 con la maglia nerazzurra per il Toro, contando tutte le competizioni.

L’attaccante argentino è partito titolare al fianco di Lukaku e, nonostante la giovane età, ha già raggiunto un traguardo speciale con l’Inter.

