Inter-Shakhtar Donetsk, Chivu: “Per fortuna non ho mai incontrato la Lu-La. Finale? L’Inter deve giocare sempre per vincere”

Una partita importante a San Siro: l’Inter ospiterà lo Shakhtar Donetsk per l’ultima giornata del girone B di Champions League. I nerazzurri dovranno vincere per arrivare alla seconda fase.

Poco prima del match l’allenatore dell’Under 18 nerazzurra Cristian Chivu ai microfoni di Inter TV: “Sarà una partita in cui entrambe le squadre non vorranno soffrire, cercando di sfruttare i momenti favorevoli. Secondo me l’Inter ha il dovere di trattare tutte le partite come una finale, è il segreto di un gruppo forte. Bastoni? E’ giovane, si fa valere e ha tante qualità. Ha la possibilità di giocare nell’Inter e l’autostima cresce. Strada facendo ti porta a sviluppare tante caratteristiche, mi piace vedere i giovani che gestiscono a livello mentale alcune partite. La Lu-La per fortuna non l’ho incontrata, è una coppia solida e frutto di un allenatore che ha saputo prepararli al meglio. Conte è stato bravo a migliorarli e renderli una coppia devastante. Ci sono margini di miglioramento per entrambi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi