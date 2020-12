Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni UFFICIALI: Barella dal primo minuto

L’Inter di Antonio Conte si gioca il proprio futuro europeo tra le mura amiche del Meazza, contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri, fino a poche ore fa in emergenza a centrocampo, ritrovano una pedina fondamentale come Nicolò Barella. Per il resto tutto come nelle previsioni, con Hakimi titolare e Darmian in panchina per spaccare la partita in corso d’opera. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

A disposizione: Radu, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Sensi, Eriksen, Perisic, Sanchez.

All. Conte

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Maycon; Taison.

A disposizione: Shevchenko, Pyatov, Kocholava, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Alan Patrick, Marquinhos, Bolbat, Vyunnik, Sudakov.

Allenatore: Luis Castro.

Arbitro: Vincic (SLO).

Assistenti: Kovacic (SLO), Klancnik (SLO).

Quarto uomo: Obrenovic (SLO).

VAR: Gil (POL).

Assistente VAR: Praprotnik (SLO)

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-size: 300%;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://bit.ly/3aG15pg”>Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi</a></span></strong></span></p>

<p style=”text-align: center;”><img class=”aligncenter size-full wp-image-173267″ src=”https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/sites/13/2020/07/freccia-giu.png?v=20201209202000” alt=”freccia” width=”194″ height=”256″ /></p>