Shakhtar-Inter, sulle maglie un biscione ‘light’: spiegato il motivo

I nerazzurri alle prese con il regolamento UEFA

Le anticipazioni circolavano già nel pomeriggio, a partire dalla gara disputata dalla Primavera contro i pari età dello Shakhtar Donetsk in Youth League: e le conferme sono arrivate proprio in questi minuti, con le prime foto che l'Inter ha diffuso dallo spogliatoio nei minuti precedenti al calcio d'inizio della sfida, appunto, tra lo Shakhtar e i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, oggi e per tutto il prosieguo della Champions League, non porterà il disegno del biscione sulla seconda maglia. O, perlomeno, non lo porterà nella sua versione colorata, nera e blu: al massimo, potrebbe trattarsi di un biscione visibile solo in filigrana, aguzzando la vista, realizzato con specifici accorgimenti sartoriali.