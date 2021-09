FH – Contro lo Shakhtar via il biscione dalla seconda maglia? L’indizio dalla Primavera

L'indizio è arrivato dalla partita della Primavera in Youth League

Fermi tutti, perché la UEFA potrebbe mettere le mani sulla seconda maglia dell'Inter, quella bianca con il disegno del biscione ad avvolgere il busto dei giocatori, quella riproposta quest'anno per rievocare la seconda maglia dell'annata 2010-2011, successiva al Triplete e - in qualche modo - storica: la notizia, fatta circolare dall'informato sito footyheadlines.com, è esattamente questa qui, e prende le mosse dalla divisa con cui si è vista - oggi pomeriggio - scendere in campo la Primavera dell'Inter per disputare la partita di Youth League contro lo Shakhtar Donetsk. Una partita che la squadra allenata da Christian Chivu ha disputato con una divisa bianca, con la misteriosa omissione della figura del biscione.