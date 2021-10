Verso Inter-Sheriff, Skriniar: “Obiettivo prendere meno gol. Sappiamo cos’è la Champions per l’Inter”

Domani alle 21 la sfida a San Siro contro i moldavi

Mancano poco più di ventiquattro ore alla sfida di domani sera contro lo Sheriff Tiraspol , terza giornata della fase a gironi di Champions League : una sfida che l' Inter sarà chiamata a vincere per rimanere agganciata al treno per la qualificazione agli ottavi di finale, e la sfida di domani metterà di fronte i nerazzurri a quella che - a sorpresa - è la capolista del girone. Nella conferenza stampa della vigilia, insieme a Simone Inzaghi , ha parlato anche Milan Skriniar , difensore nerazzurro.

COMPAGNI SULLA FASCIA - "Hakimi era un giocatore fortissimo, lo sappiamo tutti, ma mi trovo molto bene anche con Darmian e Dumfries. Non mi fa molta differenza, tutti cerchiamo di fare bene per la squadra".

CONFRONTO PER LA CHAMPIONS - "Non serviva neanche, perché anche quelli nuovi sanno che quest'anno in Champions vogliamo passare. Sappiamo tutti cosa significa giocare nell'Inter e cosa significa la Champions per noi e per i tifosi. Vogliamo passare e siamo concentrati sulla partita di domani".