Dove vedere Inter-Sheriff: diretta TV e streaming del match

Le informazioni per seguire il match di martedì sera ore 21.00

Alessio Murgida

Dove vedere Inter-Sheriff in diretta TV e streaming

L'Inter è chiamata a rialzare dopo la sconfitta - non senza polemiche - contro la Lazio (match finito 3-1). La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo martedì sera - ore 21.00 - per la terza giornata di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, autentica mina vagante del girone D.

Informazioni utili per seguire Inter-Sheriff

Il match sarà visibile su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

In streaming, invece, saranno disponibili i servizi Sky Go oppure NOW TV. Un'ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity plus.

Sui canali Youtube e Twitch di Passione Inter poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come la diretta testuale sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Inter-Sheriff

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

All. Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

All. Vernydub