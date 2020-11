Da Nainggolan a Sensi, passando per Skriniar e Sanchez. I 4 acquisti fatti in casa per la volata dell’Inter fino a Natale

Per l’Inter sono settimane di fuoco. Da qui a natale, infatti, gli uomini di Antonio Conte affronteranno 10 partite in 31 giorni, in cui può decidersi il futuro dei nerazzurri in campionato e soprattutto in Champions League. Il tecnico leccese ha bisogno dell’aiuto di tutti per portare a casa più punti possibili e può contare su quattro ‘acquisti’ fatti in casa.

Come riportato da Tuttosport, per la volata fino a Natale sarà prezioso il recupero di Skriniar, Sensi, Nainggolan e Sanchez. Il difensore slovacco è reduce dalla positività che lo ha tenuto lontano dalla Pinetina per ben 24 giorni e domenica sarà probabilmente titolare. Il centrocampista azzurro, tormentato continuamente dagli infortuni, è partito dal primo minuto solo contro il Benevento in questa stagione e anche lui domenica potrebbe ritrovare il campo contro il Torino.

Il Ninja è di fronte ad un vero bivio. Fin qui ha giocato solamente 41 minuti complessivi e su di lui le voci di mercato che vedono un possibile ritorno al Cagliari sono sempre presenti. Se il belga dimostrerà di avere la testa libera da questa situazione, può essere un’arma importante per l’Inter, che in quel reparto ha bisogno di corsa e muscoli. Il cileno, invece, non trova il gol dallo scorso 25 luglio contro il Genoa e Conte ha bisogno che ritrovi il top della forma, perché in attacco la coperta spesso è risultata troppo corta.

