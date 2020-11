Accadde Oggi – 20 novembre 2005: Inter-Parma 2-0, primo gol ufficiale di Luis Figo in maglia nerazzurra

Tra i vari campioni che hanno vestito la casacca dell’Inter, Luis Figo occupa sicuramente un posto di rilievo. Il portoghese, seppur arrivato a Milano nella parte finale della propria carriera agonistica, ha messo in mostra, nei 4 anni di militanza nerazzurra, tecnica sopraffina, carisma e mentalità vincente. Elementi fondamentali nella costruzione definitiva dell’Inter che arriverà poi al Triplete.

Nonostante un rapporto non idilliaco con Roberto Mancini, e qualche infortunio di troppo, Figo totalizza in nerazzurro 140 presenze, mettendo a segno 11 reti, la prima delle quali esattamente 15 anni fa. Era il 20 novembre 2005 e a S. Siro andava in scena Inter-Parma, posticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Al minuto 23 della ripresa, a risultato fermo sullo 0-0, il campione portoghese, imbeccato perfettamente da Veron, fulmina Bucci a tu per tu con un preciso esterno destro. Sarebbe stato poi Cambiasso al 36esimo a fissare il risultato sul definitivo 2-0. Prima gioia con l’Inter e grande esultanza per il numero 7, che contribuirà in maniera fondamentale alla conquista di diversi trofei: 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane.

