Inter, torna la banda sudamericana: Lautaro, Vidal e Sanchez al top della forma

Nonostante la sosta delle nazionali abbia messo a dura prova tanti calciatori dell’Inter impegnati in giro per il mondo, costringendo la formazione nerazzurra a perdere sia Marcelo Brozovic che Aleksandar Kolarov causa coronavirus, sono comunque arrivati ottimi segnali. Arturo Vidal, ad esempio, ha marcato addirittura tre reti nel corso delle due partite giocate con il suo Cile. Mentre in connazionale Alexis Sanchez, dopo aver saggiato il campo solo nel finale contro il Perù, ha messo nelle gambe ben 90 minuti contro il Venezuela senza accusare alcun tipo di problema fisico.

Altro giocatore interista che ha sfruttato la pausa delle nazionali per incrementare il suo score con l’Argentina è Lautaro Martinez, andato a rete nel corso dell’ultimo match giocato contro il Perù. Insomma, soprattutto i tre sudamericani hanno dimostrato di stare davvero molto bene e di poter dare una grossa mano anche all’Inter in vista dei prossimi impegni. Ma se il Toro il suo apporto in zona gol non l’ha mai fatto mancare anche con la maglia nerazzurra, è soprattutto da Sanchez e Vidal che adesso Antonio Conte si aspetta maggiore partecipazione in fase realizzativa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<