CdS – Conte pensa già al Real Madrid. Contro il Torino possibile turnover: chance per Eriksen?

L’Inter deve ritrovare la vittoria per risalire la classifica in campionato. Domenica sarà l’occasione giusta e Antonio Conte spera di battere Giampaolo per cambiare marcia anche in vista della gara contro il Real Madrid. Il tecnico sta sciogliendo i dubbi di formazione e nella sua testa c’è anche l’idea di salvaguardare alcuni giocatori per il ritorno di Champions League, dove un altro passo falso potrebbe essere fatale.

Secondo il Corriere dello Sport, domenica potrebbe esserci una chance per Eriksen. Il danese è rimasto fuori dagli undici dell’Inter nelle ultime gare contro Parma e Real, in cui è rimasto 90 minuti in panchina. In nazionale, nonostante la sconfitta contro il Belgio di Lukaku per 4 a 2, il numero 24 nerazzurro è stato autore di una buona prestazione e tutti si aspettano da lui un cambio di passo decisivo anche con la Beneamata.

