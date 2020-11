Nazionali – Bastoni ha messo la freccia con l’Italia: sarà lui il quarto centrale di Mancini?

Per fortuna, dopo anni non troppo felici, la nazionale italiana sta per tornare ai livelli di un tempo. Lo dimostra, ad esempio, il grande traffico di calciatori talentuosi che Roberto Mancini si sta ritrovando praticamente in ogni reparto in questo suo ciclo. Scegliere solamente 23 giocatori in vista dell’Europeo 2021 non sarà impresa semplice, ma le ultime partite in questo senso potrebbero aver offerto al commissario tecnico più di un importante spunto di riflessione.

Alessandro Bastoni, ad esempio, appartiene a quel gruppo di giovani talenti che a sorpresa potrebbero essere convocati. Dopo aver esordito contro l’Estonia, il centrale dell’Inter è riuscito a mantenere la porta azzurra inviolata anche contro la Polonia e la Bosnia. In questo momento è in ballottaggio per il ruolo di quarto centrale con Romagnoli, Mancini e altri concorrenti, ma secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport potrebbe presto mettere la freccia. Gli intoccabili sulla linea dei difensori saranno invece Bonucci, Chiellini e Acerbi.

