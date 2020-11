Inter-Torino, le probabili formazioni: torna la LuLa, Young in vantaggio su Perisic. La scelta su Eriksen

L’Inter torna in campo dopo la pausa delle nazionali. Domenica a San Siro arriverà il Torino e Antonio Conte cercherà i tre punti in campionato che mancano dalla trasferta contro il Genoa. Il tecnico leccese sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, e di fatto ha poche ore a disposizione per lavorare con il gruppo quasi al completo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in attacco c’è il ritorno della LuLa, con Lukaku che riprende il suo posto al fianco di Lautaro dopo la grande doppietta in nazionale. Sugli esterni dovrebbero agire Young e Hakimi, con Vidal, Gagliardini e Barella a completare il centrocampo. In difesa spazio al trio Bastoni-de Vrij-Skriniar, tutti reduci dalle gare di Nations League. Ancora panchina per Christian Eriksen.

Inter-Torino, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

