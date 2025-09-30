Inter-Slavia Praga, Chivu: “ECCO come sta Thuram”

Al termine, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare Inter-Slavia Praga, 2a giornata Champions League, gara vinta 3-0 dai nerazzurri con una grande prestazione, che ha regalato la quarta vittoria consecutiva.

Inter-Slavia Praga, le parole di Cristian Chivu

PRESTAZIONE – “L’abbiamo trattata come una partita importante, seria. L’atteggiamento dei giocatori è stato tale”.

CRESCITA – “Siamo su un filo sottile, quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo. Serve equilibrio. I ragazzi hanno provato di essere propositivi, ma anche di divertirsi, alla fine è solo un gioco. Bisogna avere felicità e passione, ma senza perdere i comportamenti e l’atteggiamento. Stanno crescendo anche sotto questo punto di vista, ma il comportamento è sempre corretto”.

THURAM – “Thuram? Non lo so, lui dice solo un crampo. Domani faremo accertamenti e si vedrà”.

CAMBI –“7 sostituzioni rispetto a Cagliari? C’erano solo 72 ore tra le due partite e volevo dare la possibilità a qualche altro ragazzo e volevo fare riposare qualcun altro, sempre con l’attenzione di mantenere equilibrio e qualità. Tutto è bene quel che finisce bene, sono riuscito a dare minuti a Bisseck e Zielinski e a far riposare altri. Devo pensare anche a sabato e al fatto che molti andranno in nazionale”.

TRASFORMAZIONE – “Io non sono deluso di quello che stanno facendo, ma so che la perfezione non esiste. Vedo applicazione, anche nell’accettare cose che non erano abituati a fare. Questo mi rende orgoglioso di questo gruppo”.