Milano Finanza – Suning al lavoro per rilevare il 31% di Lion Rock. E spunta la spac Usa: svolta in vista?

C’è uno scudetto da portare a casa, per questo la famiglia Zhang ha deciso di rimandare a fine stagione ogni eventuale decisione in merito al futuro societario dell’Inter. Suning vuole restare al comando, tanto che come riportato da Milano Finanza il colosso cinese è al lavoro per emettere il famoso bond da 250 milioni di euro per rivelare il 31% in mano a Lion Rock.

La novità importante però arriva dagli Usa. Una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), ovvero una società che nasce con il solo scopo di raccogliere capitali immettendo sul mercato azioni, starebbe raccogliendo capitali fino ad un miliardo di euro per entrare nel calcio con l’Inter. Intanto restano valide anche le piste finanziare che portano a Oaktree, Fortress e Bain.

SCUDETTO E RECORD: CONTE A POR LA DECIMA >>>