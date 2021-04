Accadde oggi – 7 aprile 1948: nasce Anastasi, ex di Juventus e Inter e protagonista dello scambio con Boninsegna

Il 7 aprile del 1948 nasceva a Catania Pietro Anastasi, grande attaccante e protagonista dello storico scambio tra Juventus e Inter che portò Roberto Boninsegna a Torino e il calciatore siciliano nella Milano nerazzurra. “Pietruzzo” è venuto a mancare il 17 gennaio 2020, a settantuno anni, dopo una lunga battaglia con la SLA.

Anastasi è stato l’attaccante simbolo della Juventus nel corso degli anni ’70 e nel 1976 diventa un nuovo calciatore dell’Inter al termine di uno scambio clamoroso con Boninsegna: “Pietruzzo”, da sempre icona del mondo bianconero, si trasferisce a Milano, mentre Bonimba, grande cuore nerazzurro, segue il percorso inverso ed arriva nella Torino bianconera. Per Anastasi, però, quella con la maglia dell’Inter non si rivela un’esperienza memorabile: dopo gli 8 anni strepitosi vissuti con la Vecchia Signora (303 presenze e 130 gol), Anastasi non si ripete a Milano, dove in due stagioni colleziona soltanto 7 reti in 46 partite, vincendo una Coppa Italia.

Con la maglia della Nazionale italiana, invece, Anastasi gioca 25 partite, realizzando 8 gol: uno nella storica finale degli Europei del 1968 che si giocano in Italia e che vedono gli azzurri battere in finale la Jugoslavia.

