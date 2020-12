Inter-Spezia, Conte (Sky): “Bisogna stringere i denti e finire questo ciclo di partite. Papu? Ho rispetto dei miei giocatori”

L’Inter riesce a superare per 2-1 lo Spezia di Italiano con le reti di Hakimi e Lukaku (su rigore). Una prestazione convincente solo a tratti, con qualche difficoltà per i nerazzurri nella prima frazione di gioco. Dopo la sfida di San Siro, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, dunque, le parole di Conte: “Sicuramente questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati, perché quando dai continuità riesci a rimanere in alto. Sapevamo che sarebbe stato difficile oggi, lo Spezia ha cercato di chiudere tutti gli spazi ed ha cercato di ripartire. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Una buona vittoria, considerando che c’è un po’ di stanchezza. Bisogna stringere i denti e cercare di finire nel migliore dei modi questo blocco di 10 partite“.

Poi, prosegue: “Cerchiamo di non essere timorosi, perché la linea bisogna sempre spezzarla e difendere con un 4-4-2. Bisogna avere coraggio, non bisogna avere timore. Se hai visto questo, non deve accadere di sicuro. Ora dobbiamo finire questo ciclo di partite, poi è giusto vedersi con la società e fare le prime valutazioni in maniera serena ed intelligente per cercare di capire cosa fare. Papu? Ho rispetto dei miei calciatori. Dopo il Verona saranno passate 14 partite è giusto fare un consultivo e cercare di fare valutazioni in maniera obiettiva“.

