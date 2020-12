Inter-Spezia, D’Ambrosio (Inter TV): “Stanchezza? Oggi contano i 3 punti. Li abbiamo studiati, ecco cosa ci aspettiamo”

A San Siro l’Inter questo pomeriggio ospiterà lo Spezia di Vincenzo Italiano. I nerazzurri inseguono la sesta vittoria di fila in Serie A dopo le cinque collezionate nel recente periodo con buonissime prestazioni. Rimangono solamente due match per concludere il 2020, due gare in cui Antonio Conte vorrà conquistare e mantenere la vetta alla classifica. Poco prima del fischio d’inizio ai microfoni di Inter TV, per esprimere le impressioni del pre-partita ha parlato Danilo D’Ambrosio.

Ecco le sue parole: “Giochiamo ogni tre giorni come le altre squadre, la stanchezza che possiamo percepire noi la sentono anche gli altri. Anche oggi cercheremo di portare a casa il bottino pieno e fare bene. Spezia? E’ una squadra giovane ma con idee precise, stanno facendo un buon inizio di stagione. Sarà una partita complicata. Sarà una partita combattuta soprattutto all’inizio, li abbiamo studiati e conosciamo pregi e difetti”.

