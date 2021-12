Inter-Spezia, le PAGELLE: Gagliardini apre, Calhanoglu ricama e Lautaro chiude!

I voti dei giocatori nerazzurri contro lo Spezia

D'AMBROSIO 6,5 - Perfetto come al solito. Sale e galoppa sulla corsia destra come se giocasse ogni domenica.

SKRINIAR 6,5 - Ruolo insolito per lui, ma anche come centrale il Muro resta invalicabile.

BROZOVIC 6 - Un turno di riposo per lui, in campo però. Non è una critica, la sua partita è sufficiente ma, sicuramente, non è determinante stasera. (87' VECINO S.V.)