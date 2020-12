SM – Sassuolo e Borussia M, a San Siro le basi della svolta: confronto acceso dopo il ko con il Real

Dopo il ko interno in Champions League contro il Real Madrid, l’Inter ha cambiato marcia: la vittoria in campionato contro il Sassuolo e quella in Champions League contro il Borussia hanno riportato l’entusiasmo a mille nello spogliatoio nerazzurro.

Come riportato da Sportmediaset la svolta è arrivata al termine della sconfitta proprio contro i Blancos a San Siro. Dopo essere rientrati negli spogliatoi, c’è stato un duro confronto tra i giocatori, Conte e lo staff tecnico nerazzurro.

Tutti si sono guardati in faccia e si sono confrontati, anche arrivando a muso duro. Nella riunione è emersa la forte volontà di cambiare subito la rotta e riprendere la corsa in Italia ma anche in Europa. Dalle parole ai fatti, la vera Inter di Conte sembra essere tornata e ora con Bologna e Shakhtar si capirà se il patto reggerà ancora oppure no.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<