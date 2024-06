Inter sul baby talento italiano: derby di mercato in vista

L’Inter è al lavoro per rafforzare diversi reparti della propria rosa. La difesa è uno di questi, con l’obiettivo di iniziare il processo di ringiovanimento. Ecco perché, i nerazzurri sembrano fare sul serio per Alex Perez, del Real Betis, ma non solo.

Infatti, come riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe anche l’Inter tra i club interessati a Giovanni Leoni, centrale classe 2006 di proprietà della Sampdoria. Sul giocatore c’è anche il Torino, ma soprattutto la Juventus, con la quale potrebbe scatenarsi un derby di mercato.

I blucerchiati potrebbero vendere il giocatore già in questa sessione di mercato, ma la condizione potrebbe essere la permanenza del giocatore in Liguria in prestito per un’altra stagione.