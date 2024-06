5 OPZIONI low cost per la quinta punta dell’Inter

1 di 6

Fra i temi più dibattuti a proposito del prossimo calciomercato dell’Inter, che giorno dopo giorno prende sempre più corpo, c’è sicuramente quello relativo al numero di attaccanti in rosa per la stagione 2024-25. Non è un mistero, infatti, che Simone Inzaghi gradirebbe disporre di una quinta punta per un’annata che potrebbe essere molto dispendiosa dal punto di vista delle energie fisiche e mentali.

I desideri del tecnico, tuttavia, rischiano di scontrarsi con la situazione economica e numerica del club, che senza l’uscita di Marko Arnauovic non può sicuramente permettersi un ingresso pesante nel reparto, anche per questioni di lista UEFA. E allora, se quinta punta deve essere, con la permanenza dell’austriaco sarà necessariamente low cost. Andiamo ad esplorare cinque possibili opzioni per il nuovo nome dell’attacco interista. Fra vecchie conoscenze e svincolati.

