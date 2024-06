Due ipotesi per il rinnovo di Inzaghi: c’è un indizio sull’ingaggio

Proseguono i contatti tra l’Inter e l’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, per il rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro. Non ci sono dubbi sul buon esito della trattativa, ma c’è ancora da trovare l’intesa definitiva per la firma.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questa potrebbe arrivare prima del raduno, che sarà con buona probabilità il 13 luglio. Al massimo prima dell’inizio del campionato. D’altronde anche lo scorso anno arrivò “solo” ad agosto.

La distanza riguarda la durata del contratto: l’Inter offre un contratto di un anno più l’opzione per un altro anno, mentre il tecnico vorrebbe un prolungamento diretto fino al 2027. L’ingaggio dovrebbe essere da 6,5 milioni di euro, con una porzione legata ai risultati internazionali, che manifesterebbe la volontà del club e del tecnico in merito alle ambizioni per il futuro.