Sospiro di sollievo per l’Inter. Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, tutti i tamponi effettuati al gruppo squadra, dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, sono risultati negativi.

Nuovi test sono in programma prima di Inter-Sassuolo, come previsto dal regolamento e dal protocollo sanitario. Intanto la squadra continua a preparare ad Appiano la sfida in programma sabato sera a San Siro.

