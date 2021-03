Coppa Italia Primavera: pioggia di gol, la Lazio supera l’Inter e vola in semifinale. Il report

Giornata amara per la Primavera di Armando Madonna, che fra le mura amiche è stata surclassata dalla Lazio al termine di una rocambolesca partita di Coppa Italia vinta per 2-4 dalla formazione biancoceleste. Una sfida ricca di reti, dunque, sbloccata dai capitolini dopo soli quattro minuti, con Castigliani bravo a sfruttare la ribattuta in area di rigore raccogliendo il rimpallo dovuto ad una respinta del portiere dell’Inter.

La formazione nerazzurra si è poi resa più volte pericolosa, ma è dovuta nuovamente capitolare a seguito di un calcio di rigore realizzato da Moro. Satriano è riuscito ad accorciare le distanze sfruttando un cross di Vezzoni, ma ancora Moro ha realizzato il terzo gol della squadra biancoceleste, consolidando il vantaggio.

L’Inter ha accorciato nuovamente le distanze ad inizio ripresa con Iliev, ma le speranze di riaprire la gara si sono spente quando Bertini ha siglato il gol che ha chiuso i conti e regalato una meritata vittoria alla Lazio. Si ferma dunque il percorso dei nerazzurri nella competizione, in semifinale ci va la Lazio.

