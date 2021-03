Marcelino: “Fui vicino all’Inter, poi scelsero Pioli. Conte? Si vede il suo grande lavoro”

Marcelino García Toral, attuale tecnico dell’Athletic Bilbao, in passato è stato vicino a sedersi sulla panchina dell’Inter. A rivelarlo è lo stesso allenatore, in un’intervista rilasciata oggi ai microfoni di Sky Sport: “Ebbi davvero la possibilità, quattro anni fa. Feci una riunione con i loro dirigenti, ma la mattina dopo le cose cambiarono e fu contattato Stefano Pioli. Non so quali furono le reali motivazioni, probabilmente in quelle circostanze preferirono un tecnico italiano. Mi presentai con tanto di slide: in Italia sono molto preparati ed io volevo dimostrare di essere all’altezza“.

Il tecnico si sofferma anche sul lavoro di Antonio Conte, lodando i risultati e soprattutto lo stile di gioco dell’Inter: “Penso che l’organizzazione sia il punto da cui ogni grande squadre deve partire, nella formazione nerazzurra io vedo parecchi automatismi, fanno vedere il lavoro che c’è dietro”.