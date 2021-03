CM.com – La strana situazione di Brozovic: imprescindibile per l’Inter, ma nessun discorso sul rinnovo

Marcelo Brozovic è uno dei calciatori che Antonio Conte ha posto al centro del progetto relativo alla sua Inter. In nerazzurro ormai dal gennaio 2015, i primi anni del croato con addosso la casacca della Beneamata sono stati caratterizzati da una certa discontinuità, tanto da far pensare anche ad un possibile addio.

Da qualche stagione, però, la situazione è diametralmente cambiata, ed ora Brozovic ed uno degli elementi imprescindibili per Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’unico dato che stona in uno scenario che sembrerebbe idilliaco è quello relativo al rinnovo di contratto del calciatore croato, attualmente in scadenza nel 2022.

La data è particolarmente vicina per gli standard del calciomercato: se i discorsi per alcuni calciatori, come Lautaro Martinez e Bastoni, sono ormai avviati, niente si è mosso per quanto riguarda il croato. Una situazione che potrebbe riflettersi anche sul mercato, quando si tratterà di dover fare scelte in vista della prossima stagione.