Chi ben comincia è a metà dell’opera. Subito in gol contro Sassuolo e Borussia M: l’Inter inverte la tendenza

Azzannare l’avversario dai primi minuti della partita, l’Inter con Sassuolo e Borussia è tornata a sbloccare il match e ad invertire la tendenza di inizio campionato.

La squadra nerazzurra ora approccia bene la gara e non ha più bisogno di schiaffoni per reagire ed entrare in partita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, indirizzare la partita da subito diventa di fondamentale importanza per portare a casa i 3 punti.

Contro Real, Milan, Parma e Torino l’Inter si è trovata sempre a inseguire e si è complicata spesso la vita. Quando invece è passata in vantaggio la squadra nerazzurra non ha mai perso: nelle 5 cinque di campionato sono arrivati tre successi (Benevento, Genoa e Sassuolo) e due pareggi (i big match in trasferta con Lazio e Atalanta), nelle due volte in Champions League (con il Borussia) sono arrivati un pari e un successo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<