Inter-Torino, designato l’arbitro Ayroldi: i precedenti

In attesa di vivere le emozioni del debutto stagione in Champions League dell'Inter di questa sera, questo pomeriggio sono state diffuse ufficialmente le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Un turno che vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi impegnati sabato alle 18.00 a San Siro contro una delle formazioni più in forma del campionato, vale a dire il Torino di Ivan Juric.