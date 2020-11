Inter-Torino, chi al posto di Brozovic? Gagliardini in pole ma Nainggolan ci prova. Ed Eriksen…

Sensi è pronto a rientrare in gruppo ma difficilmente Conte lo schiererà dal 1′ contro il Torino. Chi al posto di Brozovic a centrocampo davanti alla difesa domenica contro il Torino?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al fianco di Barella e Vidal, potrebbe esserci uno tra Nainggolan e Gagliardini. L’azzurro resta favorito per una maglia da titolare ma il Ninja potrebbe avere la sua chance. Quotazioni in ribasso invece per Eriksen.

