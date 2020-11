Inter-Torino, la conferenza stampa di Conte: info e orario

La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Torino, gara valida per l’8a giornata di Serie A e in programma domenica pomeriggio alle 15 a San Siro, si terrà alle ore 14.00 di sabato 21 novembre.

Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club nerazzurro. Su Passione Inter verrà fornita la diretta testuale.

