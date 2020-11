Inter-Torino, per Conte gara a due facce. Approccio da dimenticare, ma poi sistema tutto: il confronto voti dai quotidiani

Ieri si è rivista la Pazza Inter. Contro il Torino i nerazzurri sono stati protagonisti di una clamorosa rimonta, avendo ribaltato la gara dallo 0-2 al 4-2. Se nei primi 60 minuti di gioco si è vista forse l’Inter peggiore della stagione, la reazione è stata degna da grande squadra. Anche Antonio Conte ha le sue responsabilità dell’approccio troppo timido, ma le parole nello spogliatoio devono aver accesso la scintilla alla sua squadra. Ecco il confronto dei voti dai quotidiani del tecnico leccese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Rimprovera ai suoi di non aver vinto nemmeno un contrasto nei primi 60 minuti. Ottiene comunque una risposta, non si accontenta. Quando inserisce prima Martinez, poi Perisic, la macchina risponde ai comandi.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Vince grazie alle sostituzioni, ma l’Inter subisce troppi gol e stavolta sbaglia pure l’approccio. Per sognare urgono correttivi. In compenso lui contro il Torino non sbaglia un colpo: 7 vittorie su 7.

TUTTOSPORT 6,5 – Bravo ad aggiustare l’Inter arretrando Vidal con l’inserimento di Sanchez. Urge però un’analisi sulla truppe su quanto (non) fatto nel primo tempo. Con il Toro ha centrato la 7° vittoria in altrettanti scontri diretti.

