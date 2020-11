Verso Inter-Torino, Lukaku torna titolare. Panchina per Eriksen? Le probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali l’Inter ritorna in campo. A San Siro domenica alle 15:00 i nerazzurri ospiteranno il Torino di Marco Giampaolo per l’ottava giornata di Serie A per tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in campionato contro Parma ed Atalanta.

Tutti i giocatori impegnati durante questa sosta domani saranno tutti a disposizione per preparare il match, che vedrà il rientro della Lu-La in attacco dopo i problemi fisici di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è tornato in forma e la doppietta di ieri sera contro la Danimarca è stata la prova. In difesa Conte si affiderà al trio titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre può rischiare sulla destra Hakimi in favore di Darmian. A centrocampo sicuro del posto il più in forma Nicolò Barella, per gli altri due posti è ballottaggio tra Vidal, Gagliardini, Eriksen e Nainggolan.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

