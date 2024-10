Siamo già alla vigilia di Inter-Torino, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria di Champions League sulla Stella Rossa dello scorso martedì, la formazione di Simone Inzaghi torna in campo per l’ultima gara prima della sosta di due settimane riservata agli impegni delle Nazionali.

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio per la sfida in programma a San Siro alle 20.45, in conferenza stampa quest’oggi è intervenuto il tecnico granata Paolo Vanoli: “E’ una sfida importante da tanti aspetti. E’ un periodo non positivo per noi, è l’opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne”.

L’allenatore riavrà a disposizione diversi calciatori, tra cui Vlasic: “Sfortuna vuole che sia stato recuperato oggi perché ieri ha avuto la febbre. Oggi è il suo compleanno, lo abbiamo preso un po’ per i capelli… È stato bravo ad allenarsi con noi anche se non al top per febbre. È un giocatore importante, tocca a me metterlo nelle condizioni migliori. Oltre all’idea di gioco, c’è la qualità del singolo e chi sa saltare l’uomo è fondamentale. Con la Lazio, l’azione del gol di Adams è passata dai suoi piedi. Può fare la mezzala offensiva, ma sa anche sacrificarsi. E’ una persona che si allena con grande intensità, da grande giocatore. Ci vuole anche la pazienza di aspettare un ragazzo che è stato fuori tre mesi, ha voglia ma deve trovare lo stato migliore di forma. Dovrò capire io come utilizzarlo”.

Se il fantasista difficilmente partirà dal primo minuto, chi dovrebbe tornare titolare è Milinkovic-Savic. Il portiere, assente per una botta contro la Lazio, è stato pienamente recuperato: “Vanja è in gruppo, aveva preso una forte botta e con la Lazio non ce l’aveva fatta. Ma siamo abili e arruolabili”.

Vanoli che ha studiato l’Inter, osservando una partita in particolare di questa stagione: “Dobbiamo imparare ad avere le nostre idee: nel primo tempo con la Lazio o nel primo tempo contro il Lecce, ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi perché bisogna capire come sviluppare l’ultimo terzo. Abbiamo subito tanti gol, ma io li ho analizzati e su 49 occasioni concessi, ben 16 sono avvenuti su transizione difensiva e tre sono state gol. Ho visto City-Inter, i nerazzurri hanno fatto tre ripartenze che potevano concretizzare ma il City non si è abbassato”.

Infine, nelle parole riprese da TMW, il tecnico ha annunciato un ballottaggio apertissimo tra Adams e Sanabria per far coppia con Zapata in attacco: “Adams è uno che si mette a disposizione, è bellissimo e importante: da quando è qua, ha sempre messo le proprie caratteristiche a servizio della squadra. Anche Sanabria ha segnato a Verona, Adams è entrato con la Lazio e ha fatto gol: è questo lo spirito che voglio. Le scelte dipendono dallo stato di forma, spero sempre che i miei quattro attaccanti stiano bene per potermi mettere in difficoltà”.