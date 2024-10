Clamoroso Inzaghi: “Il Manchester United lo vuole subito”

Clamorosa indiscrezione di calciomercato circolata negli ultimi minuti. Una notizia shock che riguarda Simone Inzaghi e l’interesse che va avanti ormai da mesi da parte del Manchester United nei suoi confronti.

A rivelarlo su X è stato il giornalista Tancredi Palmeri, il quale ha portato alla luce un’incredibile retroscena di mercato dei giorni scorsi. Pare infatti che il club inglese abbia proposto la panchina ad Inzaghi per sostituire subito Erik ten Hag, subentrando durante la sosta di ottobre. Un’offerta che il tecnico avrebbe però rispedito al mittente, considerato il contratto che lo lega all’Inter fino al giugno 2026 e la sua centralità nel progetto nerazzurro.

Questa la rivelazione del giornalista: “Contatti frenetici in corso al Manchester United per decidere se procedere al cambio di allenatore durante la pausa. Il Manchester United nei giorni scorsi ha offerto la panchina a Simone Inzaghi per subentrare immediatamente durante la pausa ma Inzaghi ha declinato”.