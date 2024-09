Dove vedere Inter-Torino, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv e streaming

Dopo i match ravvicinati contro Udinese e Stella Rossa, l’Inter è attesa all’ultima sfida prima della sosta di ottobre dedicata agli impegni delle nazionali. A San Siro arriva il Torino di Paolo Vanoli, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Un ritorno da ex per il tecnico granata che dal 2019 al 2021 è stato collaboratore tecnico di Antonio Conte nella fortunata esperienza sulla panchina nerazzurra.

Il calcio d’inizio è previsto per sabato 5 ottobre alle ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Torino

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter–Torino:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Informazioni utili per seguire Inter-Torino

Inter-Torino verrà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4k (numero 213).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Torino, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky, si potrà usufruire della piattaforma Sky Go. La gara sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Torinoin diretta insieme a voi!