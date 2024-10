I convocati UFFICIALI di Spalletti: la scelta su Barella

La Federcalcio Italiana ha appena diffuso l’elenco ufficiale dei calciatori convocati da Luciano Spalletti in Nazionale per gli impegni di ottobre. Gli Azzurri, infatti, dovranno scendere in campo per i match di Nations League giovedì 10 ottobre a Roma contro il Belgio, e lunedì 14 ottobre a Udine contro Israele.

Per quanto riguarda l’elenco dei convocati, tra i calciatori dell’Inter figurano come sempre Bastoni, Dimarco e Frattesi. Per la seconda volta consecutiva, invece, nella lista non rientrano Darmian e Acerbi, sui quali Spalletti aveva fatto invece affidamento per gli ultimi Europei.

Fuori dai convocati anche Nicolò Barella, alle prese con il recupero dalla distrazione al retto femorale della coscia destra accusata in occasione del derby contro il Milan. Il centrocampista dovrebbe rientrare dopo la sosta giusto in tempo per Roma-Inter del 20 ottobre, ma per precauzione rimarrà ad Appiano Gentile a completare il recupero.

Questi i 23 calciatori convocati da Spalletti per la Nazionale Italiana:

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).