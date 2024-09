“Inter, il turnover è un obbligo”: Zielinski e Frattesi chiedono spazio

Le prime 3 giornate di Serie A hanno portato tante conferme in casa Inter, con la roboante vittoria sull’Atalanta a mandare un segnale netto per la corsa allo Scudetto. Risultati basati quasi totalmente sulle certezze della scorsa stagione, con Inzaghi che si è quasi sempre affidato ai suoi titolarissimi.

Novità importanti, però, potrebbero arrivare dopo la sosta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il turnover non sarà più solo un’opzione per Inzaghi, ma un vero e proprio obbligo. L’inizio della nuova Champions Leauge affollerà il calendario nerazzurro e le rotazioni saranno una risorsa importante per gestire tutti gli impegni.

D’altronde, le possibilità ci sono, con il tecnico interista che ha a disposizione un ricambio in ogni ruolo. A centrocampo, in particolare, reclamano spazio Frattesi e Zielinski. Il primo è fin qui subentrato solo a gara in corso, mentre il polacco è ancora in attesa dell’esordio, dopo l’infortunio che ha rallentato la sua preparazione estiva.