Il derby della seconda stella fa ricca l’Inter: c’è un nuovo RECORD

La sosta per le nazionali ha spezzato l’avvio di stagione dell’Inter dopo sole 3 partite di Serie A, ma non ha frenato l’entusiasmo del popolo nerazzurro. C’è grande carica per i prossimi impegni della squadra di Inzaghi e, in particolare, per il derby con il Milan.

Lo dimostrano gli incassi previsti per la gara del 22 settembre. Ovviamente, San Siro sarà tutto esaurito, ma a sorprendere saranno i numeri del botteghino, pronti a segnare un nuovo record per la Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la cifra complessiva sarà di circa 7 milioni di euro, più alta dei 6,6 milioni di Inter-Juventus del 2019, primato attuale del campionato italiano. Un entusiasmo giustificato anche dalla storicità della gara: sarà il primo derby con la seconda stella sul petto.