CIES: “La Juventus è costata il DOPPIO dell’Inter”

Gli acquisti di Taremi e Zielinski a costo zero sono stati gli ultimi colpi in casa Inter, in ordine di tempo, a certificare la strategia del club in questi ultimi anni: cercare affari a costo zero, per compensare risorse economiche limitate.

Un modo di operare sul mercato che è risultato molto efficace negli ultimi anni e che ha permesso di allestire comunque una rosa altamente competitiva, in Italia e in Europa. E l’attenzione sui costi è testimoniata dal report settimanale del CIES, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, sui soldi spesi nei trasferimenti dai club di tutto il mondo, per allestire la propria rosa.

Tra le big italiane, infatti, la rosa dell’Inter è costata meno di quella di Milan, Napoli e Juventus. I nerazzurri hanno speso 329 milioni di euro, con i bianconeri che hanno investito quasi il doppio: 626 milioni di euro.

Il dato sulle spese dei trasferimenti che non tiene conto del monte ingaggi, dove l’Inter recupera terreno, viste le diverse operazioni a costo zero. In ogni caso, certifica come diversi altri club abbiano messo sul campo maggiori investimenti per allestire la rosa. E che ridimensiona il l’etichetta di “obbligo scudetto”, a volte troppo superifcialmente attaccata solo ai nerazzurri.

Di seguito la classifica dei primi 25 club che hanno speso di più, con l’Inter al 24° posto: