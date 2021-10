Inter, contro l’Udinese prima maglia con… sorpresa

Bella iniziativa del club nerazzurro

L' Inter in questa stagione ha già messo in mostra tre maglie particolari ma molto amate dai tifosi. Anche la terza, inizialmente criticata, ora viene apprezzata dalla maggioranza. Contro l' Udinese però, i nerazzurri scenderanno in campo con una versione particolare della prima maglia.

Sul Match Day Programme ufficiale per il match di domani infatti, si può leggere che: "Dopo l'edizione digitale della scorsa stagione, in occasione di Inter-Udinese gli Inter Club torneranno protagonisti allo stadio Meazza con una serie di iniziative speciali. Per l'occasione la Prima Squadra scenderà in campo con una maglia speciale con i nomi dei quasi 900 club attivi nel mondo inseriti all'interno dei numeri. Alcune delle maglie indossate dai calciatori verranno messe all'asta ed il ricavato verrà devoluto ad Inter Campus. Alcuni Inter Club parteciperanno ad una visita guidata della Sala Coppe e verranno premiati per l'anniversario della loro fondazione".