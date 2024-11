Inter-Venezia, Di Francesco polemico: “Non era fallo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Inter-Venezia, l’allenatore dei veneti, Eusebio Di Francesco, ha commentato l’episodio del gol annullato a Sverko, non concordando con la decisione presa dal VAR.

Queste le sue parole in merito:

“Non penso che il fallo sia stato così evidente come descritto, ma se il regolamento dice questo non voglio discutere. Mi piace valutare l’arbitraggio in generale e credo che sia stato un po’ dall’altra parte per tutta la gara. Non credo che qui ci sia un fallo evidente, ma se dicono questo basta”