Inter-Venezia, Inzaghi: “Vittorie e trofei sono i segnali che diamo alla concorrenza”

Le parole del tecnico nerazzurro

Al termine di Inter-Venezia, il tecnico Simone Inzaghi si è fermato ai microfoni di DAZN per analizzare il match di San Siro. Queste le sue parole: "La squadra ci ha creduto fino alla fine, son stati bravissimi considerando il periodo, i supplementari e il goal subito che ci poteva dare un bel problema. Bisogna fare i complimenti al Venezia, come sono stati signorili loro all'andata.

CAMPO -"Ma il problema maggiore è il campo di San Siro, che è ingiocabile, sia per noi che per il Milan. Obbiettivamente sono 20 giorni che non si riesce a giocare, la società si sta già adoperando per fare qualcosa a riguardo. Non è mai stato così, è duro, secco, dannoso per il gioco".